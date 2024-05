Hogaru is een op technologie gebaseerd thuisserviceplatform in Latijns-Amerika. Hogaru biedt professionele schoonmaak- en onderhoudsdiensten aan woningen en micro-ondernemingen in Latijns-Amerika. Anders dan op marktplaatsen, hebben wij rechtstreeks onze schoonmakers in dienst, om het behoud en de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen.

Website: hogaru.com

