Verkoopteams – simpel gezegd: ALIGNED is een digitale verkoopruimte: een samenwerkingsplatform voor uw team en uw kopers. Hiermee kunt u complexe deals orkestreren, de betrokkenheid van kopers vergroten en de time-to-value verkorten. Hoe? Aligned stroomlijnt al uw klantcommunicatie, inhoud, processen en tools in één gepersonaliseerde klantwerkruimte (ja, echt waar). U hoeft niet meer week na week achter e-mails aan te gaan: het is slechts één link die naar één digitale ruimte leidt en alles regelt. U krijgt ook toegang tot nooit eerder vertoonde inzichten door blinde vlekken in het klanttraject bloot te leggen, waardoor u uiteindelijk meer controle krijgt, alle belanghebbenden erbij betrekt, de efficiëntie verbetert en... sneller meer deals sluit. Onze tool is mooi, eenvoudig te gebruiken en heeft een gratis proefperiode, geen creditcard of proefperiode. Meld u vandaag nog aan voor Aligned en ontdek het zelf.

Website: alignedup.com

