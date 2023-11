AkkenCloud is het meest uitgebreide, zakelijke, cloudgebaseerde platform dat beschikbaar is voor uitzend- en wervingsbureaus, gebouwd om de frontoffice-, interoffice- en backoffice-workflow te stroomlijnen. Met het gebruik van het AkkenCloud-platform hebben klanten een toename gezien in efficiëntie, plaatsingen en winstgevendheid. Met het beheer van meer dan 14,8 miljoen kandidaten en 33.000 gebruikers binnen één platform blijven de omvang en het succes van AkkenCloud-klanten dagelijks groeien.

Website: login.akken.com

