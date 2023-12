Met een doordacht ontwerp en opvallende beelden is Actions een geheel nieuwe manier om de regie over je leven te houden. Actions by Moleskine maakt taken iets waar je naar uitkijkt. De complexiteit en rommel van traditionele taakbeheerders wordt vervangen door een duidelijke interface die u gefocust houdt. Slim ontwerp betekent dat krachtige functionaliteit aanwezig is wanneer u deze nodig heeft, maar nooit in de weg zit. De Actions-esthetiek heeft diepe zwarttinten en prachtige kleuren om het scherm van uw apparaat te laten stralen. Speelse, vloeiende animaties maken navigeren snel, leuk en gemakkelijk. Met Actiekaarten kunt u taken maken die direct in uw overzichtelijke planning passen. Combineer ze met herinneringen, notities en lijsten om uw dag moeiteloos te organiseren. Met lijsten kunt u uw actiekaarten groeperen. Label een actiekaart eenvoudigweg met een lijstnaam om deze te ordenen met kleurcodering. Het scherm Planning is een lijst met al uw taken voor de komende zeven dagen, waardoor u super eenvoudig kunt zien wat u te wachten staat. Moet u een nieuwe afspraak maken? Sleep eenvoudigweg om een ​​taak naar een andere dag te verplaatsen. Het Logboekscherm is een bevredigende showcase van alle taken die u hebt voltooid.

