Accurator, een persoonlijk Contech-bedrijf gevestigd in Solna. Ons doel is om een ​​revolutie teweeg te brengen in de bouwsector en het dagelijks leven en de efficiëntie van alle kopers in de bouwsector op een duurzame en transparante manier te verbeteren.

Website: accurator.se

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Accurator. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.