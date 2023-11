Acamp maakt het gemakkelijk om kampeerplaatsen te vinden en te boeken. Zoek, boek en betaal direct in onze app. Zoek met de kaartfunctie of voer de naam in van de plaats waar je naartoe wilt reizen. Nadat u heeft geboekt, kunt u ook rechtstreeks met uw gastheer schrijven via de chatfunctie van de app. Acamp is flexibel, veilig en persoonlijk. We richten ons op kleine tot middelgrote hosts, we vieren het lokale in plaats van het mondiale en we houden van echte ervaringen. In ons aanbod vindt u microbrouwerijen en boerderijwinkels, rustige plekjes in stille bossen, een wemelend strand in het zuiden of een prachtige bergwereld in het noorden. Met Acamp willen we iets meer bieden dan alleen een plek om te kamperen: bij sommige verhuurders kun je ook versgebakken brood of zelfgefokte eieren boeken, misschien kun je een kano, saunavlot of elektrische fiets huren. Met een flexibel platform vieren we creatieve zielen. Acamp is een geweldig hulpmiddel om uw vakantie te plannen en te optimaliseren, ver weg van overvolle campings met honderden gasten. Wij richten ons op stacaravans, maar het is aan elke gastheer om het type accommodatie te kiezen dat hij kan aanbieden: stacaravan, daktent, caravan of gewone tent.

Website: acamp.com

