2RedBeans is de meest actieve Chinese datingsite in de VS en Canada. Het is de krachtbron achter SINA-dating en de speciale datingsite voor het tv-programma 'If You Are the One' uit 2012 in de VS.

Website: 2redbeans.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 2RedBeans. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.