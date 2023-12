1000minds Decision Making is een online pakket tools en processen om individuen en groepen te helpen bij het nemen van beslissingen, het stellen van prioriteiten, het analyseren van de waarde voor uw geld en het begrijpen van de voorkeuren van belanghebbenden. Gebaseerd op het PAPRIKA-algoritme, is 1000minds bedoeld voor Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) en Conjoint Analysis (of Choice Modeling). Met onze Conjoint Surveys kunt u Conjoint Analysis (Keuzemodellering of Discrete Choice Experimenten) uitvoeren met zoveel deelnemers als u wilt - mogelijk duizenden! Ontdek wat voor mensen belangrijk is bij het maken van keuzes waarbij afwegingen nodig zijn. * Welke criteria hanteren belanghebbenden b.v. waar burgers op letten bij het nemen van beslissingen? * Welke kenmerken van een nieuw productontwerp zijn het belangrijkst voor consumenten? * Wat zijn hun gewichten (part-worth nutsbedrijven), die hun relatieve belang weergeven? Internationaal erkend vanwege zijn wetenschappelijke validiteit en gebruiksvriendelijkheid, heeft 1000minds prijzen gewonnen voor innovatie.

Website: 1000minds.com

