Valid Eval is een online evaluatiesysteem voor organisaties die moeilijke beslissingen nemen en verdedigen. Het biedt inzicht in het besluitvormingsproces, verheldert de details van de beoordelingen van de beoordelaars, vermindert de subjectiviteit en minimaliseert vooringenomenheid. Valid Eval brengt de normaal verborgen criteria die bij complexe evaluaties worden gebruikt naar boven en organiseert deze, waardoor de verantwoordelijkheid van de beoordelaar en het vertrouwen in de uitkomsten toenemen. Het is gebaseerd op algemeen aanvaarde principes van de cognitieve en gedragswetenschappen en maakt gebruik van speciaal ontwikkelde rubrieken – prestatienormen en scorecriteria – die zijn ontwikkeld in overleg met experts in het veld. Valid Eval synthetiseert en contextualiseert diverse reacties van evaluatoren die over relevante expertise beschikken, en biedt duidelijke, beknopte en geloofwaardige feedback waar mensen gemakkelijk prioriteiten aan kunnen stellen en waar ze actie op kunnen ondernemen. V

Website: valideval.com

