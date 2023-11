Wall of Doom er et arkadespill hvor du må løpe, unnslippe og ta deg gjennom veggene som suser mot deg! Pass på at du er på rett sted, ellers er spillet over. Samle mynter rundt nivåene for å bli raskere og få høyere poengsum! Hvor langt kan du komme uten å bli truffet av Wall of Doom?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wall of Doom. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.