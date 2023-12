Village Builder er et strategispill der målet ditt er å bygge et oppgjør fra grunnen av. Velg et av startkartene og begynn å plassere noen hus først, og gå videre til mer avanserte bygninger som har som mål å øke din kultur, produksjon, ressurser og mer. Når du velger en enhet og holder musepekeren over en flis for å plassere den, vil du se noen tall som indikerer hvor mange poeng du får fra plasseringen. Når du holder markøren over en enhet, vil du se kravene for å plassere den, for eksempel obligatoriske nabofliser. Sørg for å få mest mulig poeng ut av oppgjørene dine ved å ta hensyn til disse detaljene. Hver vellykkede bygning vil akkumuleres mot et nivå opp. Å gjøre det gir deg flere enheter å velge mellom, og en unik måte å fremme sivilisasjonen din på! Så fortsett og utforsk hvert kart og utvikler et imperium som vil tåle tidens tann!Bruk venstre museknapp eller fingeren til å velge, plassere, oppgradere, flytte eller fjerne en enhet.Village Builder ble opprettet av Project GD. Dette er deres første spill på Poki! Visste du at Village Builder er et åpen kildekode-prosjekt? Du kan følge spillets utvikling ved å besøke Github-siden deres. Du kan spille Village Builder gratis på Poki.Village Builder kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Village Builder. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.