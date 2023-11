Føl friheten ved å kjøre en racerbil i Top Speed ​​3D! Tilpass din perfekte bil for å matche dine ønskede spesifikasjoner, fra farge og hjul, til fjæring, kjøreegenskaper og hestekrefter. Hvis du krasjer, ingen biggie – gå til bilbutikken for raske reparasjoner og oppgraderinger til spesifikasjonene dine. Prøvekjør favorittsportsbilene dine på et kart over tomme bygater. Nå topphastigheten uten å bekymre deg for å klippe ned fotgjengere. Trenger du et oppfriskningskurs? Velg en kjøreassistent for å hjelpe deg i gang. Du kan lagre statistikken din mens du går, og deretter komme tilbake senere for å spille litt mer!

Nettside: poki.com

