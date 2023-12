Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Silly Sky med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Silly Sky er et ledelsesspill der du spiller som lufttrafikkkontroll for å veilede en flåte av forskjellige fly som kommer fra alle retninger. Marser fly til fargekodede rullebaner og helipader, må du planlegge bevegelsene deres nøye og unngå potensielle krasj! Etter hvert som du går videre, vil du låse opp en rekke kart, som hvert presenterer unike terreng og utfordringer – land midt i jungelstormer, navigere i skyet byhimmel, unngå ørkenfjell eller takle tornadofylte jordbruksland. Hvert spill er et nytt eventyr med overraskende flyankomster, så fest deg for den skyhøye moroa!

Nettside: poki.com

