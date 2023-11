Double Dodgers er et ferdighetsspill der du må navigere karakteren din som går rundt et farlig fortau, mens du spiller et spill på mobiltelefonen din! Flytt fra venstre til høyre for å unngå hindringene som er i veien, og hopp med karakteren på telefonen for å overleve. Kontroller begge karakterene samtidig uten å falle for å sette en høy poengsum! Du kan låse opp massevis av forskjellige skall til telefonen din ved å spille. Kan du doble unna deg gjennom gatene? Kontroller: Flytt - piltaster / wasdOm skaperen: Double Dodgers ble laget av Pelican Party. De er kjent for Nugget Royale og Ducklings.io, begge spillbare her på Poki!

Nettside: poki.com

