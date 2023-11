Stokker og steiner kan knekke bein, men ikke la fiendens spyd kaste deg av tårnet ditt! Klikk og dra tilbake for å øke kraften i kastet ditt for å slå ned fienden. Profftips: slå dem i hodet og det er en umiddelbar seier! Lås opp spesielle krefter som hopp og and for å hjelpe deg med å nå den høyeste poengsummen din. Kontroller: Mus - sikt, bestemme kraft og skytW - hopp (en gang låst opp)S - and (en gang låst opp)

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Javelin Fighting. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.