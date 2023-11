Hospital Stories: Doctor Basketball er et morsomt simuleringsspill der du jobber på sykestuen til et basketballag og opererer på teammedlemmene dine. Har du alltid ønsket å være en gal lege? Deretter kan du hoppe inn i dette spillet og nyte den latterlige serien med minispill hvor du må håndtere over-the-top medisinske tilstander til et sært lag og deres kjære. Fyll pasienter med ketchup, fjern økser, lapp sår, drypp stearinlys på arr, stikk arr, slå arr med pølser(?) og mer. Vil du være i stand til å fullføre alle nivåer? The Hippocratic Oath har aldri vært så kompromittert.Bruk musen eller fingeren til å samhandle med pasienten eller bruk noen av de medisinske verktøyene.Hospital Stories: Doctor Basketball ble laget av WeDoYouPlay. Spill deres andre kreative og underholdende spill på Poki: sykehus-serien-doktor-fotball, sykehus-serien-lege-rugby, Nonogram, Words Emoji og Sugar Eyes. Du kan spille Hospital Stories: Doctor Basketball på nettleseren din eller på mobilen uten å installere eller laste ned noe gratis på Poki.

