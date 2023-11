Hospital Stories: Doctor Soccer er et morsomt simuleringsspill der du jobber på sykehuset til et fotballag og opererer på lagmedlemmene dine. Har du alltid ønsket å være en gal lege? Deretter kan du hoppe inn i dette spillet og nyte den latterlige serien med minispill hvor du må håndtere over-the-top medisinske tilstander til et sært lag og deres kjære. Lapper sår, fjern gjenstander, stikk arr med pølser(?) og mer. Vil du være i stand til å fullføre alle nivåer? The Hippocratic Oath har aldri vært så kompromittert. Bruk musen eller fingeren til å samhandle med pasienten eller bruk noen av de medisinske verktøyene.Hospital Stories: Doctor Soccer ble laget av WeDoYouPlay. Spill deres andre kreative og underholdende spill på Poki: hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji og Sugar Eyes. Du kan spille Hospital Stories: Doctor Soccer på nettleseren din eller på mobilen uten å installere eller laste ned noe gratis på Poki.

