Kjør kundenes biler inn og ut av parkeringsplassen! Som betjent må du være veldig forsiktig når du styrer hvert kjøretøy. Hvis du treffer noen objekter, vil du miste en stjerne. Hovedmålet er å tjene 5 stjerner for en perfekt jobb. Se i bakspeilet for å sikre at du ikke kolliderer med andre kjøretøy. Vent til kryssingsporten åpner seg før du går inn i områder med begrenset plass. Nyt den positive, groovy musikken mens du kjører i Franky Valet Parking!

Nettside: poki.com

