Doodle God: Good Old Times er den siste versjonen i Doodle God-serien. I denne versjonen utforsker du menneskehetens historie. Bland elementene dine og lag slott, riddere og komplette hærer! Kan du kombinere alle elementene i Doodle God: Good Old Times?Slik spiller du: Kombiner elementer i forskjellige kombinasjoner for å skape nye elementer, og fremme hele verden! Om skaperen: Doodle God: Good Old Times ble skapt av Joybits. De er kjent for Doodle God-serien!

