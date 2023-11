Classic Minesweeper er laget av Ravalmatic. Er du klar for din nye karriere som minerydder? Ta en myk start med et enkelt lite brett, og når du først er kjent med mekanikken, gå videre til tøffere brett som er oversvømmet med dusinvis av miner. Flisene du klikker vil vise din nåværende nærhet til nærmeste gruve med et nummer. Med den informasjonen, tenk nøye gjennom bevegelsen din og prøv å ikke sprenge! Flisene du klikker vil vise din nåværende nærhet til nærmeste gruve. Fortsett å klikke på flisene til du har tømt brettet for miner.Classic Minesweeper er laget av Ravalmatic. Spill de andre spillene deres gratis på Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks og basket-champ

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Classic Minesweeper. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.