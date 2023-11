Bricks er et puslespill som tar det ikoniske Tetris-spillet til neste nivå! Med en rekke unike mursteinsformer som faller ned på skjermen din, er målet ditt å flytte dem til linjer for å få flere poeng! Men det er her spenningen virkelig begynner! Bricks introduserer mange dynamiske mekanikker som vil presse dine ferdigheter til å løse oppgaver til det ytterste. Se for deg at spilleskjermen din roterer, eller at kontrollene dine snur, eller at du aldri vet hvilke brikker som kommer ut neste gang. Er du klar til å ta den ultimate utfordringen? La oss begynne å flytte klossene!

