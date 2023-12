Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for A Pretty Odd Bunny med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

A Pretty Odd Bunny er et stealth-plattformspill hvor du er en kanin som i all hemmelighet jakter og spiser griser. Hvert nivå har en gris du må fange uten å bli sett av andre medlemmer av kaninsamfunnet ditt. Hopp, huk deg sammen, gjem deg bak busker, gå under trestammer, og gjør alt som står i din makt for å holde kostholdet ditt hemmelig. Spill dusinvis av fargerike, men farlige nivåer i forskjellige unike verdener, samle skjulte mynter, lås opp ekstra utfordringer og overraskelser, og ha det gøy! Kan du spise hver eneste gris og plukke opp hver eneste hemmelige mynt i A Pretty Odd Bunny? En Pretty Odd Bunny er laget av AJ Ordaz. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille A Pretty Odd Bunny gratis på Poki.A Pretty Odd Bunny kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet A Pretty Odd Bunny. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.