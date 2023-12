OpenDota er en frivillig utviklet åpen kildekodeplattform som gir Dota 2-data. Det gir et nettgrensesnitt for tilfeldige brukere å bla gjennom de innsamlede dataene, samt et API som lar utviklere bygge sine egne applikasjoner med det. Data samles inn gjennom Steam WebAPI, samt replay-parsing av .dem-filer. Replay-filen inneholder mye mer data enn WebAPI, på bekostning av ekstra CPU-tid brukt på å behandle filen. Som et resultat kan replay-parsing bare gjøres for et undersett av kampene som spilles, mens grunnleggende data fra API-en samles inn for hver offentlige kamp.

Nettside: opendota.com

