Målet med ProtonDB er å samle inn rapporter fra andre spillere når de tester spill med Proton på Linux og gir samlet poengsum for hvor godt spill presterer. En voksende pool av forslag gir justeringer som du kan prøve for å få spill til å fungere mens Proton fortsetter utviklingen. I tillegg til dette kan du utforske Steam-spillkatalogen på denne siden for å bla gjennom og oppdage et bredt spekter av titler som tidligere ikke var tilgjengelige for bruk på Linux.

Nettside: protondb.com

