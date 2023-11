Brutal.io er et online spill fra skaperen av Wings.io. Bli med i dette smarte 2D-fysikkspillet og spill i sanntid med millioner av spillere over hele verden. Kontroller bilen din og kast slagen mot andre spillere. Lett å spille, vanskelig å mestre. Klikk for å frigjøre slagen og klikk igjen for å få den tilbake. Grønne vaktposter vil stjele energi fra deg hvis du blir for distrahert. Brutal.io-spillingen er avhengig av ren 2D-fysikk. Etter litt tid vil du begynne å utvikle dine egne smarte strategier for å fange fiendene dine, enten det er ved å knuse dem mot en vegg, vente på dem ved inngangen til det sentrale området eller ved å overraske dem midt mellom bilen og slagelen.

Nettside: brutal.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Brutal.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.