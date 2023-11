Bombhopper.io er en kul fusjon mellom et puslespill og et ferdighetsspill. Du er en blokkaktig karakter, og du kan bevege deg ved å bruke rekylen til bombene du kaster. Prøv å nå den grønne døren for å fullføre nivået. De første par nivåene er mer eller mindre enkle, men etter en stund blir du virkelig utfordret. Timing er alt i dette spillet, og prøv å få 3 stjerner for hvert nivå du fullfører. Bruk musen til å sikte bombene og fly fremover ved å bruke rekylen. hint: Noen ganger krever et nivå en rask respons for å få tre stjerner. Bruk 'r' for å starte på nytt slik at du kan klikke med en gang. Bombhopper.io ble opprettet av Julien Mourer a.k.a. Getkey som merkelig nok har en assonans med Yeti. Dette er en fransk utvikler basert i en hule i fjellet nær Grenoble.

Nettside: bombhopper.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BombHopper.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.