Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AI Dungeon med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Se for deg en verden du kan utforske i det uendelige, og kontinuerlig finne en uendelig mengde helt nytt innhold og nye eventyr. Hva om du også kunne velge hvilken som helst handling du kan tenke på i stedet for å være begrenset av fantasien til utviklerne som har laget spillet? Dette er AI Dungeon. Enhver handling du tar, alt du velger å si, hvor som helst du velger å gå, i hvilken som helst tidsperiode du vil spille - det er et uendelig antall eventyr som venter. AI Dungeon er det første grenseløse teksteventyrspillet i sitt slag bygget med ekstremt avansert kunstig intelligens ved å bruke et massivt dypt nevralt nettverk i kjernen.

Nettside: aidungeon.cc

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet AI Dungeon. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.