One-Stop Liquidity Protocol for NFT-er. Pant dine NFT-er for å få ekstra likviditet eller få et lån for å kjøpe dine favoritt-NFT-er. Registrer deg gjennom vår discord for å få tidlig tilgang.

Nettside: zumer.xyz

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Zumer. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.