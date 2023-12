Яндекс Вебмастер

Søkestatistikk Vi sporer søk som nettstedet vises for i søk. Tjenesten lar deg overvåke hvordan visninger, antall klikk, CTR av utdrag og andre indikatorer endres. Nettstedets kvalitet Vi viser deg hvordan du kan forbedre nettstedet ditt. Sammenlign det med konkurrentenes ressurser og få tips om hvordan du kan gjøre nettstedet ditt mer nyttig og attraktivt. Sjekker visning på mobile enheter Vi vil sjekke om nettstedet ditt vises riktig på smarttelefoner og nettbrett – for eksempel om det inneholder elementer som skaper problemer for mobilnettlesere. Teknisk diagnostikk Vi vil varsle deg om nettstedsfeil og gi anbefalinger om hvordan du kan eliminere dem. Nettredaktøren sjekker nettstedet automatisk ved å bruke mer enn 30 parametere. Se etter brudd på søkemotorreglene Vi vil fortelle deg om alle bruddene som er funnet på nettstedet. Informasjon samles i en spesiell seksjon. Etter å ha fikset alle problemene, kan du rapportere dette til Yandex ved å bruke knappen "Jeg fikset alt". Jobber med nettstedanmeldelser Vi vil varsle deg om nye anmeldelser om nettstedet slik at du raskt kan svare på dem. Kommentarene dine vil bli merket som offisielle. Turbosider for nettbutikker Vi lager en Turbo-versjon av butikken din, som laster raskere fra mobile enheter. Dette vil bidra til å redusere avvisninger og øke konverteringer. Innebygde anbefalinger, praktisk betaling, automatisk utfylling av skjemaer. Turbosider for innholdssider Vi vil lage en lett versjon av nettstedet som laster raskere på mobile enheter. Dette vil bidra til å redusere avvisninger, øke rekkevidden og fortjenesten til nettstedet ditt. Gjennomgå nettstedssider Søkeroboter verdsetter kvaliteten og originaliteten til innholdet. Vi viser deg hvordan du raskt kan informere roboten vår om nye nettstedssider ved å gjennomsøke Metrica-telleren eller Sitemap-filen. Visuell visning av indeksering La oss samle alle de viktigste indekseringsindikatorene i ett grensesnitt: dette gjør det mer praktisk å overvåke datainnsamlingsprosessen og bestemme årsakene til problemer med indeksering. Administrasjon av nettstedstruktur Vi hjelper deg med å gruppere små deler av nettstedet, og lage vanlige virtuelle seksjoner for sider fra forskjellige seksjoner. For eksempel kan en slik seksjon samle informasjon på alle sider med ordet "tabell" i adressen.

