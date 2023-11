Autopilot for anestesidiagrammer Programvare for anestesikartlegging som kombinerer kontrollen av en papirjournal med effektiviteten til automatisering. Anestesitilbydere blir forledet til å tro at de må velge mellom automatisk vitale fangst og kontroll av dataene i journalene sine. De blir ledet til å tro at anestesiprogramvare er mer som en politimann enn en sidemann. De blir ledet til å tro at programvare må være vanskelig å lære. Xchart har som mål å endre alt dette.

Nettside: xchart.com

