Et markedsføringsøkosystem som blander avansert AI med en rekke verktøy for å øke effektiviteten. Skreddersydd til dine unike merkestiler og stemmer, strømlinjeformer den multikanalskampanjer, og øker rekkevidden. Egenskaper for generering og organisering gir mulighet for uanstrengt opprettelse og administrasjon av materialer, mens robuste markedsføringsplanleggings- og lanseringsverktøy sikrer strategiske, koordinerte kampanjer. Integrer med dataene dine for innsiktsfulle analyser og mer for en omfattende opplevelse av markedsføringsteamet

Kategorier :

Nettside: xamtac.com

