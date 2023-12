Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Willa med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Willa er et feminint fornavn. Bemerkelsesverdige personer med navnet inkluderer: Willa eller Guilla av Provence (død før 924), tidlig middelaldersk frankisk dronning Willa av Toscana (død 970), dronningkonsort av Berengar II av Italia Willa Brown (1906-1992), afroamerikansk banebrytende flyger, lobbyist, lærer og borgerrettighetsaktivist Willa Cather (1873-1947), amerikansk forfatter og forfatter Willa McGuire Cook (1928-2017), amerikansk tre ganger verdensmester og 18 ganger nasjonal vannskimester Willa Fitzgerald (født 1991), amerikansk skuespillerinne Willa Ford, scenenavnet til den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Amanda Lee Williford (født 1981) Willa Holland (født 1991), amerikansk skuespiller og modell Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), amerikansk kostymedesigner for scene, dans og film Willa Muir (1890-1970), skotsk romanforfatter, essayist og oversetter Willa O'Neill (født 1973), New Zealand skuespillerinne Willa Beatrice Player (1909–2003), afroamerikansk pedagog, høyskolepresident og borgerrettighetsaktivist Willa Shalit (født 1955), amerikansk billedhugger, produsent, fotograf, forfatter og aktivist Willa Schneberg (født 1952), amerikansk poet Willa, hovedperson i den fransk-kanadiske animerte TV-serien Willa's Wild Life Orkanen Willa, oktober 2018 Stillehavsstorm

Nettside: willa.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Willa. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.