WeProw, i 2020 er GamingOrbit et prosjekt implementert av WeProw Team. Den presenterer teknologien og spillnyhetene på verdens agenda for brukerne med et språk som alle vil forstå. Den gjennomfører videoanmeldelser med en intim og slank presentasjonstilnærming om teknologiske produkter og spill, og har som mål å øke bevisstheten om teknologiverdenen ved kun å gi den nødvendige informasjonen. WeProw er en upartisk teknologinyhetsportal og produserer innholdet med sin egen stab av forfattere. Den tilbyr dem artikler og videoer og oppdatert innhold gratis innen teknologi som besøkende er interessert i. Du kan bruke e-postadressen admin@weprow.com for å kontakte WeProwteamet. For mer detaljert transportinformasjon, se kommunikasjons- og forlagssider.

Nettside: weprow.com

