wecantrack er en omfattende tilknyttet markedsføringsløsning designet for å effektivisere driften til tilknyttede utgivere. Med wecantrack kan tilknyttede utgivere enkelt konsolidere salgs- og konverteringsdata fra over 350 tilknyttede nettverk til en enkel, brukervennlig plattform. Denne sentraliserte plattformen forenkler prosessen med å overvåke og analysere tilknyttede nettverksytelser. Videre tilbyr wecantrack sømløs integrasjon med ulike markedsføringsverktøy, inkludert Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain og mer. Denne integrasjonen gir brukerne mulighet til å koble deres tilknyttede markedsføringsdata med disse populære markedsføringsplattformene, noe som muliggjør et helhetlig syn på deres online-kampanjer. wecantracks funksjonssett er robust og inkluderer viktige funksjoner som datainnsamling og rapportering, tilpassede og e-postrapporter, avanserte API-rapporter og webhooks-støtte. I tillegg tilbyr plattformen integrasjon med dataanalyseverktøy som Looker (Data) Studio og BigQuery, slik at brukere kan fordype seg dypere i dataene sine for praktisk innsikt. Oppsummert gir wecantrack tilknyttede utgivere en kraftig løsning for å administrere deres tilknyttede nettverksdata effektivt. Ved å konsolidere data fra ulike tilknyttede nettverk og integrere med fremtredende markedsføringsverktøy, forenkler wecantrack tilknytningsmarkedsføringsprosessen, slik at utgivere kan ta informerte beslutninger og optimalisere kampanjene sine effektivt.

Nettside: wecantrack.com

