VoxFeed kobler artister og merkevarer med fans, influencere og innholdsskapere. For innholdsskapere: Samarbeid med plateselskaper, favorittartister og -merker og få betalt for å legge ut på TikTok, Instagram og andre sosiale medier. For artister, merkevarer og plateselskaper: Start sosiale mediekampanjer og bli promotert samtidig av hundrevis av innholdsskapere.

Nettside: voxfeed.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet VoxFeed. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.