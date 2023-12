Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Veriff med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Veriff er et globalt tjenesteselskap for identitetsverifisering som er grunnlagt og har hovedkontor i Tallinn, Estland. Selskapet tilbyr tjenester for nettbaserte virksomheter for å redusere svindelforsøk og hjelpe til med å overholde regelverket. Ved å tilby beskyttelse mot identitetssvindel og identitetstyveri verifiserer Veriff en kundes identitet automatisk ved å bruke en AI som analyserer en rekke teknologiske og atferdsmessige indikatorer, inkludert ansiktsgjenkjenning. Tjenesten leveres til bedrifter som en API, som har blitt sammenlignet med Stripe.

Nettside: veriff.com

