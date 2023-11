TrendSpider Automated Technical Analysis er fremtiden til Trading Software: et alt-i-ett-verktøysett for å gjøre investeringen mer effektiv ved å bringe kartlegging, skanning, backtesting, varsling til detaljinvestorer i bedriftsklasse. TrendSpider støtter data for aksjer, ETFer, globale valutaer (Forex), digitale eiendeler (krypto), futures, indekser og mer.

Nettside: trendspider.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TrendSpider. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.