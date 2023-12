transloads.co - enhetlig transloading-plattform inkluderer alt du trenger for å starte, administrere og utvide transloadingsvirksomheten din. Administrer verft, lager, containerdepot eller bulklast på jernbanespor. transloads.co ™ leverer den eneste spesialbygde SaaS Transload Yard Management-programvaren for små og mellomstore jernbane-til-lastebiler. Vår skybaserte transloading-programvare er designet for enkel bruk og enkelt eierskap, slik at kundene kan fokusere på å administrere virksomheten sin, i stedet for servere. Programvaren dekker alle områder innen reload terminaladministrasjon, inkludert: - kontoadministrasjon, - innkommende og utgående forsendelsesadministrasjon, - lagersporing, - kvalitetskontroller, - overliggeligger administrasjon, - fakturering og BOL generering, - sporadministrasjon, - administrasjon av tilpassede datafelter , - rapportering og analyser, - og mye mer. transloads.co krever ingen proprietær maskinvare og tilbyr en fullfunksjons managerportal på skrivebordet, samt et mobilt grensesnitt for feltmannskapene. Vårt verftsstyringssystem er designet for å håndtere en rekke varer, inkludert dimensjonale og bulkvarer.

Nettside: transloads.co

