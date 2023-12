Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Transitions DJ med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

DJ-programvare for nettet med MIDI-støtte Transitions DJ er en app for å blande musikk med alle verktøyene for å DJ din neste fest eller spille inn en blanding av favorittlåtene dine. For musikkbehovene dine integrerer Transitions DJ med ditt lokale musikkbibliotek og SoundClouds nettkatalog. Jevne kontroller og navigering vil få deg til å blande sanger presist og sømløst for den perfekte blandingen. Egenskaper: - SoundCloud-tilgang - Lokal filtilgang - iTunes-bibliotek (hvis tilgjengelig) - Opptak - BPM-deteksjon - Temposynkronisering - Sløyfer - Nøkkellås - Joggehjul - Albumgrafikk - 3-bånds EQ med kill switcher - Stikkpunkter - Zoombare bølgeformer, farget av lydfrekvens - Annoteringer av takter, takter og fraser (vers, refreng, etc.) MIDI-kontrollere: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gemini MIX2Go - Hercules DJControl Compact - Hercules DJControl Instinct P8 - ION Discover DJ - M-Audio X-Session Pro - Numark DJ2GO - Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Numark Party Mix - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB - Pioneer DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Pioneer DDJ-SZ - Pioneer DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO - Pioneer DDJ-WeGO2 - Pioneer DDJ-WeGO3 - Pioneer DDJ-WeGO4

Nettside: transitions.dj

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Transitions DJ. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.