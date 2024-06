Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Trade Show Prize Co med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Trade Show Prize Co (TSPC) spesialiserer seg på enkle, strømlinjeformede og rimelige live-begivenheter. Denne plattformen tilbyr en sentral plassering for å sette opp, utføre og følge opp konkurransene du kjører i messestanden din. Spor enkelt fremdriften til giveaways, eksporter kundeemner umiddelbart og få tilgang til samsvarsregistre for å holde det juridiske teamet ditt fornøyd. Best av alt? TSPC tar med å spore opp vinnerne og oppfylle premier fra tallerkenen din!

Nettside: tradeshowprize.co

