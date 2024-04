Toucan er en kundevendt analyseplattform som gir bedrifter mulighet til å drive engasjement med datahistoriefortelling. Med den beste tilpassbare sluttbrukeropplevelsen på tvers av alle enheter, blir over 4 millioner Toucan-historier sett hvert år. Toucans no-code, skybaserte plattform reduserer utviklingskostnader og tid til verdi med en rask, sømløs implementering. Brukere kan koble til hvilken som helst data, skybasert eller annen, streaming eller lagret, ved å bruke Toucans AnyConnect™ – en pakke med hundrevis av inkluderte kontakter. Klargjøring av data er like enkelt med Toucan YouPrep™, en visuell databeredskapsfunksjon som lar forretningsfolk utføre oppgaver med data som vanligvis krever en dataekspert. Visualisering tar form av "datahistoriefortelling" der hvert diagram ledsages av kontekst (som definisjoner), samarbeid og merknader slik at brukerne forstår "hvorfor" og ikke bare "hva" av dataene deres. Og for å gjøre det enklere å komme i gang, inkluderer Toucan et "App Gallery" med startpaneler, GuidedDesign™ for å hjelpe til med valg og layout av diagrammer, og eksempeldatasett for rask prototyping. Til slutt er distribusjon og administrasjon enkelt med ett-trykks-distribusjon fra iscenesettelse til produksjon, enkel innebygging med webkomponenter eller iFrames, og publisering til enhver enhet – web, smarttelefoner, nettbrett eller kiosker/veggskjermer – i én enkelt handling. Det hele styres med sikkerhet på rad, rolle eller brukernivå med et komplett revisjonsspor, og ombordstigning og engasjement blir hjulpet av brukerautomatisering og innebygd administrasjonsfunksjonalitet.

Kategorier :

Nettside: jointoucan.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Toucan. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.