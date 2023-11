Handle, trene, bade kjæledyret ditt ... Skriver du det fortsatt grovt på notatblokken din? Gjør dagen din perfekt med den brukervennlige og pene todo mate-appen. Bare å endre gjøremålsorganisatoren vil endre hverdagen din enklere! - Administrer gjøremål - Still inn påminnelser - Synkroniser automatisk på widgets, klokker, iPads og web - Alle enheter støtter mørk modus - Backlog er der for å hjelpe deg med å skrive varer uten datoer – For varer du ikke kunne fullføre i dag, kan du bare utsette dem

Nettside: todomate.net

