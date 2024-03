Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Tikao.ai med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Tikao er en markedsføringsplattform for bærekraftige merkevarer, som bruker kraften til AI-modeller som er trent på Sustainability Marketing Framework. For tiden betjener plattformen tre (3) kategorier innen bærekraftig mote, personlig pleie og mat, og tilbyr (a) diagnostikk (av eiendeler) for markedsføringseffektivitet (b) design av kreativ kommunikasjon (Google-annonsering, Amazon-oppføring (tekst, bilde, videoer) ), Sosial annonsering, nettinnhold, nøkkelbilder, produktdetaljsider); og (c) Samsvar (kravkontroller) av alle eksisterende kommunikasjonsmidler mot nye grønnvask-forskrifter i EU, USA og Australia. Brukere kan distribuere Tikao.ai for å skalere på bedriftsnivå, ved API-basert integrasjon med eksisterende Marketing Tech Stack.

Kategorier :

Nettside: tikao.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Tikao.ai. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.