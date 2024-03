Ticketbud is the easiest platform to manage, promote and sell tickets to your event. Ticketbud's event registration software allows you to get set up and selling tickets in less than 5 minutes. Our internal processor gives you daily payouts, meaning that you no longer have to wait until after you event ends to get paid! Finally, our customer experience team is skilled in assisting you with whatever you may need.

