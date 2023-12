Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for The Lancet med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

The Lancet er et ukentlig fagfellevurdert generelt medisinsk tidsskrift. Det er blant verdens eldste og mest kjente generelle medisinske tidsskrifter. Det ble grunnlagt i 1823 av Thomas Wakley, en engelsk kirurg som kalte det etter det kirurgiske instrumentet kalt en lansett (skalpell). Tidsskriftet publiserer originale forskningsartikler, oversiktsartikler ("seminarer" og "anmeldelser"), lederartikler, bokanmeldelser, korrespondanse, samt nyhetsinnslag og saksrapporter. The Lancet har vært eid av Elsevier siden 1991, og sjefredaktøren siden 1995 er Richard Horton. Tidsskriftet har redaksjonskontorer i London, New York og Beijing.

