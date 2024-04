Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for The Cirqle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Cirqle er en toppmoderne influencer-markedsføringsplattform for annonsører for å kjøre ende-til-ende skaperkampanjer. Plattformen gir tilgang til 1 million skapere støttet av betalte sosiale kampanjer på Meta, Instagram og TikTok for å øke RoAS, Reach, Engasjement og senke kundeanskaffelseskostnader. Cirqles programvareplattform strømliner høykvalitets influencer-arbeid støttet av et team av kreative strateger. Arbeidet spenner fra enkeltaktiverende influencere for merkevarebevissthet og salg, til sømløs godkjenning/skalering av innhold til fylling av merkevarekanaler, eller rask testing av nye (annonse)plasseringer for å øke veksten. Kunder ser en gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 30-50 % i totale produksjons- og anskaffelseskostnader, mens de øker RoAS og ytelse opptil 10 ganger når de samarbeider med The Cirqle for skaperprodusert innhold sammenlignet med deres egne annonser (BAU) og eldre produksjonsmetoder for innhold.

Kategorier :

Nettside: thecirqle.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet The Cirqle. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.