TeamDynamix tilbyr IT Service Management (ITSM) med Project Portfolio Management (PPM) på en kombinert plattform sammen med bedriftsintegrasjon og arbeidsflyt via iPaaS – integrasjonsplattform som en tjeneste. Dette er en kodeløs plattform som enkelt kan utvides til markedsføring, fasiliteter, HR og andre områder – uten noen form for koding eller skripting. TeamDynamix kan bidra til å forbedre IT-tjenesteleveransen med støtte for ITIL, drive bedre prosjektresultater og drive digital transformasjon.

Nettside: teamdynamix.com

