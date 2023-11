TalentWall er et teamsentrisk verktøy for kandidatadministrasjon og visualisering for alle brukere av Greenhouse Software.

Nettside: talentwall.io

