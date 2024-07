TalentRecruit er et AI-drevet søkersporingssystem (ATS) og rekrutteringsprogramvare designet for å strømlinjeforme ansettelsesprosessen til både små og mellomstore bedrifter og bedrifter. Systemet gjør det mulig for rekrutterere å lokalisere, engasjere og ta med de beste talentene effektivt. TalentRecruit tilbyr funksjoner som en 24x7 Virtual Recruitment Assistant, ERIKA, som bruker maskinlæringsalgoritmer for å finne best-matchede kandidater basert på kandidatdataanalyse. Det inkluderer også multi-kanals sourcing som hjelper til med å finne de beste talentene og effektive forhåndsscreenings- og vurderingsfunksjoner for en effektiv ansettelsesprosess. Spesielt bruker TalentRecruits ATS-programvare AI for en kraftig plattform for kandidater som støtter elementer som karrieresider, jobbtavler og henvisning til ansatte. Ansettelseslederportalen tilbyr et helhetlig syn på kandidatinformasjon, oppdateringer på rekvisisjoner, tilbakemelding på profiler, jobb- og tilbudsgodkjenninger og mer. Tilbudsadministrasjonsfunksjonen er medvirkende til å skaffe topptalenter med minimale tidsforsinkelser. I tillegg til disse tilbyr TalentRecruit også verktøy for onboarding, opprettelse av et merkevarenettsted for karriere, automatisering av campusansettelser og metrikkanalyse for full kontroll over ansettelses-KPIer. Den har også fokus på å fremme mangfold og inkludering, og smidighet i rekrutteringsplattformen.

