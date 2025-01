Programvare for e-postmarkedsføring - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Apptivo

Apptivo er en skyplattform med integrerte forretningsapper designet for selskaper i alle former og størrelser. Den lar deg administrere nesten alle forretningsoppgaver ved å bruke Apptivos apper, fra salg og markedsføring til fakturering og støtte, og alt i mellom. Med Apptivo er det ingen priser per app; du får tilgang til hele plattformen fra bare $10 månedlig per bruker. Enten du bruker Apptivo for en enkelt app eller for å administrere hele virksomheten din, vil den levere utrolig verdi til organisasjonen. Appene dekker hele kundens livssyklus: * Markedsføring: Lag målrettede lister over kontakter, bygg og lever e-postkampanjer og spor analyser. * Salg: Komplett CRM-kapasitet med robust kontaktadministrasjon, salgspipeline, automatisering og rapportering. * Help Desk: Et kraftig billettsystem med e-postintegrasjon, nettportal og tidsregistrering. * Prosjektledelse: Administrer prosjektplaner via Gantt-diagrammer, spor tid og milepæler, og fakturer for brukt innsats. * Felttjeneste: Arbeidsordretildeling og utsendelse, mobilfoto, tids- og materialregistrering og fakturering. * Tilbud og fakturering: Lag profesjonelle tilbud og e-post dem til kunden din med integrerte fakturerings- og gjentakende fakturafunksjoner. * Ordreadministrasjon: Gjør tilbud om til bestillinger, spor inventar og forsendelser, og fakturer kunden for produktet ditt. * Innkjøp og forsyningskjede: Administrer leverandører, spor innkjøpsordrer og fakturering, og administrer varelager. Apptivo brukes av hundretusenvis av virksomheter fra 193 land rundt om i verden og kan huse uavhengige konsulenter opp til milliardbedrifter. Fleksibiliteten til Apptivo er en av de tre primære differensiatorene: rimelig, fleksibilitet og kapasitet. Med hele pakken med forretningsapper tilgjengelig for én pris, tilbyr den rike og kraftige funksjoner på tvers av et bredt sett med apper som gir uovertruffen kapasitet for verdien, med klassens beste konfigurasjonsmuligheter som gjør systemet fleksibelt for alle typer virksomhet.